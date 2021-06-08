Лучшим новичком сезона-2020/2021 в КХЛ стал форвард «Авангарда» Егор Чинахов
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Лучшим новичком сезона-2020/2021 в КХЛ стал нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов.
Напомним, по итогам опроса в тройку лучших попали:
— нападающий «Витязя» Захар Бардаков — 11 очков (3+8) в 46 матчах регулярки;
— нападающий ЦСКА Максим Соркин — 12 очков (5+7) в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, а также 2 очка (1+1) в Кубке Гагарина;
— нападающий «Авангарда» Егор Чинахов – 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов и Артем Галимов.
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