Паскуале, Каски, Робинсон, Шипачёв, Яшкин и Окулов — в символической сборной КХЛ

Стали известны игроки, вошедшие в символическую сборную сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги.

Этими хоккеистами стали голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале, защитники «Авангарда» Оливер Каски и ЦСКА Мэт Робинсон, нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин, а также форвард ЦСКА Константин Окулов.

Паскуале в сезоне-2020/2021 сыграл 41 матч за «Локомотив» в регулярном чемпионате и провёл пять «сухих» матчей при 92,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.91. В плей-офф канадец принял участие в 11 встречах, оставив ворота в неприкосновенности четыре раза, в среднем за матч отражая 95,1% бросков при коэффициенте надёжности 1.24.

Каски в составе «Авангарда» выиграл Кубок Гагарина. В 58 встречах регулярки финн набрал 34 (13+21) очка при показателе полезности «+3». В плей-офф Каски отыграл 24 матча, в которых набрал 10 (3+7) очков при коэффициенте полезности «+2».

Робинсон вместе с ЦСКА дошёл до финала Кубка Гагарина, уступив «Авангарду». В 52 встречах регулярки канадец набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф Робинсон отыграл 23 матча, в которых набрал 10 (3+7) очков при коэффициенте полезности «+4».

Шипачёв («Динамо» Москва) сыграл в 57 матчах, набрав 67 очков (20+47) при показателе полезности «+28». Центральный нападающий стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в КХЛ. Кроме этого, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.

Яшкин в прошлом сезоне обновил рекорд «Динамо», забросив 38 шайб в регулярном чемпионате. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Мальцеву (37).

Окулов с ЦСКА дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Авангарду». Нападающий принял участие в 55 встречах регулярки, набрав 49 (18+31) очков при показателе полезности «+14». В плей-офф Робинсон отыграл 23 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков при коэффициенте полезности «+10».