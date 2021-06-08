КХЛ представила новый регламент. Главные итоги совещания руководителей клубов

На сегодня запланировано закрытие сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги. Перед торжественной церемонией на вопросы журналистов ответил президент КХЛ Алексей Морозов, который подвёл итог завершившегося чемпионата.

О ситуации с рижским и минским «Динамо»

«Как будет играть минское «Динамо» в Риге и рижское «Динамо» в Минске с учётом всей ситуации? На данный момент мы следим. У нас стандартная ситуация, хоккей – вне политики. Белорусов же сейчас пустили на чемпионат мира. Никаких политических ограничений нет, которые не позволили бы нам провести чемпионат.

Если случится форс-мажорная ситуация, то у нас есть запасные варианты. Есть площадки в России, на которых можно провести какие-то вынесенные матчи. Как, например, была ситуация с «Йокеритом». Мы держим все варианты в голове, но сейчас мы держим в голове то, чтобы хоккей был вне политики. Все болельщики ждут хоккея. Если снимут вопрос по пандемии, то будет хороший наплыв болельщиков. Не хочется, чтобы политики вмешивалась в это»

О словах Брагина

«У каждого игрока есть выбор, где продолжать свою карьеру. Конечно, молодые игроки более закрепощены, так как они не могут выбирать, пока не стали неограниченно свободными агентами. Есть агенты, которые с ним работают и направляют их. У нас для этого введён потолок зарплат, чтобы нельзя было собрать всех лучших в одну команду.

Вы видели, что и в том году были изменения, и Кагарлицкий в этом году поменял команду. И тот же Яруллин. Что касается слов главного тренера сборной России Валерия Брагина о том, что в КХЛ всё меньше конкуренции, то мне очень сложно судить. Считаю, что ребята из КХЛ, которые были на чемпионате мира, были лидерами и здорово себя проявили. Взять того же Толчинского, Морозова, Воронкова».

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Изменения в турнирной таблице

С сезона-2021/2022 будет изменен порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярного чемпионата КХЛ. В таблицах конференций команды занимают места в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона, который они представляют. Большинство клубов проголосовало за данное изменение.

Внесён ряд изменений в порядок по уборке хоккейной площадки во время матча. Из важных изменений теперь перед серией бросков лед будет чистить группа по уборке льда, а не ледовый комбайн, как ранее. Подобные изменения направлены на сокращение общего времени проведения матча.

В течение сезона каждый клуб имеет право передавать в аренду до четырёх хоккеистов и принимать в аренду до четырёх хоккеистов: до трёх хоккеистов — в возрасте до 22 лет и одного хоккеиста — в возрасте до 24 лет. Лигой также введён механизм противодействия скрытой аренды. Как он выглядит?

Если клуб КХЛ и хоккеист досрочно расторгают контракт по любым основаниям, и хоккеист в этом же сезоне заключает контракт с другим клубом КХЛ, то клуб, ранее расторгнувший контракт, не имеет права заключать с этим хоккеистом новый контракт до 1 ноября следующего сезона.

Фото: photo.khl.ru

Действия потолка зарплат

Сезон-2020/2021 стал первым, когда в КХЛ действовал жёсткий потолок зарплат. Все клубы выполнили условия жесткого потолка заработных плат, а разрыв платёжных ведомостей клубов сократился с семи до четырёх раз. Клубы, превышавшие жёсткий потолок зарплат в сезоне-2019/2020, сократили общий объем расходов на ФОТ в среднем на 23%. Совокупный объём заработной платы по лиге уменьшился на 21%.

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Календарь на новый сезон

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. Первый этап чемпионат чемпионата завершится 1 марта 2022 года. Из-за проведения Олимпиады-2022 пауза в чемпионате на ее проведение составит 31 день. Тем не менее команды в конце февраля проведут по четыре матча.

Учитывая уменьшение по сравнению с предыдущими сезонами, количества игровых дней сокращено количество матчей, проводимых каждой командой до 56 (46 матчей в двухкруговом турнире между всеми участниками и 10 дополнительных матчей «добора» внутри своей конференции). В первом раунде плей-офф команды будут проводить «сдвоенные» матчи. Календарь находится на стадии корректировки логистики перемещений и выполнения условий по оптимальной ритмичности проведения матчей для участников.