Назаров — об ОИ-2022: Россию накануне Игр в Сочи пытались обвинить в ущемлении извращенцев

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о том, что политика напрямую влияет на хоккей.
«Пора объединить усилия и поработать на главную цель. Впереди Олимпиада. Позади чемпионат мира, главный урок которого в том, что на внутрироссийском уровне пора поощрять тех, кто проповедует активный хоккей. А тех, кто привык к откатным тактикам, — заставлять меняться, принуждать к жизни в новых условиях.
И промедление в этих вопросах недопустимо. Противники уже начали готовиться к Олимпиаде по всем фронтам — и Россия тоже не должна брать пауз на раздумье.
«По всем фронтам» — это не только по хоккейным? Вот именно. Почитайте новости. Конгресс США призвал МОК отобрать у китайцев зимнюю Олимпиаду. Пекину ставят в вину уйгурский вопрос. То есть Россию накануне сочинских Игр пытались обвинить в ущемлении извращенцев и прочих секс-меньшинств, а в случае с Китаем разыгрывают карту других меньшинств — национальных. А если это в итоге обернётся отказом НХЛ от поездки на Игры? Нам придётся комплектоваться только хоккеистами своей лиги. Тогда вопрос большой тактической реформы в КХЛ станет и вовсе сверхактуальным.
Не надо думать, что политика не имеет отношения к хоккею. Самое прямое отношение!» — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 8 июня 2021
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