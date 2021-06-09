Назаров — о судействе на ЧМ: на ОИ Россию могут судить хуже. Выход один — отвечать игрой

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал судейство на ЧМ-2021.

«Ещё раз, на свежую голову пересмотрел нашу последнюю встречу с Канадой. И уже без болельщицких эмоций, как профессионал могу сказать — судейство там было не просто сомнительное, а отвратительное. Канадцам прощали любые нарушения, судьи поощряли мелкий фол и игру против русских технарей «на грани». При более справедливом арбитраже мы бы получили шесть-семь попыток большинства. И ещё неизвестно, каким оказался бы итог всего мирового первенства.

Как можно было ставить на наш четвертьфинал шведскую бригаду? Понятно, что они были настроены мстить России за позорный вылет своей сборной. А посмотрите, как сработали лайнсмены из ещё одной «дружественной» страны — Чехии. Когда наши ребята давали отпор канадским грубиянам, линейные арбитры были готовы вмешаться в стычку на стороне «кленовых листьев». Помните, как они набросились на Слепышева и оттаскивали его от обиженных соперников? Чехам, видимо, весь матч мерещилось, что в российских свитерах на лёд выходили Петров и Боширов, и стремились ребята не к канадским воротам, а к очередному складу боеприпасов.



И это при действующем президенте Рене Фазеле. Когда он уйдёт, неизвестно, каким будет отношение руководства международной федерации к нашей сборной. Не исключено, что арбитраж рижского четвертьфинала покажется цветочками. Судить Россию на Олимпиаде могут ещё хуже. И выход у нашей национальной команды будет один — отвечать игрой. Быть сильнее во всех аспектах. Тактических, скоростных, игровых, тренерских.



А чтобы быть сильнее, надо готовиться. Уже сейчас. Противник уже начал «пристрелку» к Олимпиаде, и у России просто нет времени на раздумья. Что тут спорить — делать надо. Внедрять в КХЛ активный современный хоккей, готовить для сборной хоккеистов и тренеров, работать в едином стиле и ради единой цели. Всей страной.

Другого выбора, другого пути вперёд я не вижу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.