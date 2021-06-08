«Играть? Сердце хочет, а тело — нет». Экс-вратарь ЦСКА Фаст объявил о завершении карьеры

Экс-вратарь ЦСКА Виктор Фаст объявил о завершении карьеры. Хоккейный вратарь говорит, что травмы положили этому конец.
«Играть? Сердце хочет, а тело — нет.
Это как две разные главы в моей активной карьере — одна до „Векшё“, а другая после. Первая из них: когда я играл в „Венерсборге“ и „Тингсрюде“, где мне удалось найти работу на неполный рабочий день и тренироваться по вечерам. Переломным моментом стал мой последний год в „Тингсрюде“. Затем я подумал, стоит ли оно того, продолжать ли мне играть. Но всё прошло так хорошо, что мне пришлось подписать контракт с „Векшё“. И с этого момента всё стало ещё лучше. В последний год моего пребывания в „Векшё“ я мог более-менее зарабатывать на жизнь хоккеем.
Однако я пришёл к выводу, что принятое мной сейчас решение правильное. У меня не осталось сил и энергии подготовиться к новому сезону.
Именно моя жена Линда дала нам возможность путешествовать. Ей пришлось тащить ужасно тяжёлую ношу, чтобы я играл в хоккей. Никогда не забуду, как она впервые приехала с детьми в Россию. Линда никогда не была там раньше, и у меня было время только забрать её в аэропорту, прежде чем я был вынужден отправиться в 16-дневную поездку. Я просто отвёз её в квартиру, тогда ей пришлось всё делать самой. Она всегда что-то решала. Это воспоминание, которое запечатлелось», — приводит слова Фаста Smålandsposten.
- 8 июня 2021
-
22:52
-
22:40
-
22:30
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:31
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:39
-
20:33
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:03
-
19:27
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:46
-
18:34
-
18:03
-
17:51
-
17:27
-
16:43
-
16:08
-
15:30
-
15:12
-
14:31
-
13:50
-
13:26
-
13:08
-
12:53
-
12:41