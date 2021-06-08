«Играть? Сердце хочет, а тело — нет». Экс-вратарь ЦСКА Фаст объявил о завершении карьеры

Экс-вратарь ЦСКА Виктор Фаст объявил о завершении карьеры. Хоккейный вратарь говорит, что травмы положили этому конец.



«Играть? Сердце хочет, а тело — нет.



Это как две разные главы в моей активной карьере — одна до „Векшё“, а другая после. Первая из них: когда я играл в „Венерсборге“ и „Тингсрюде“, где мне удалось найти работу на неполный рабочий день и тренироваться по вечерам. Переломным моментом стал мой последний год в „Тингсрюде“. Затем я подумал, стоит ли оно того, продолжать ли мне играть. Но всё прошло так хорошо, что мне пришлось подписать контракт с „Векшё“. И с этого момента всё стало ещё лучше. В последний год моего пребывания в „Векшё“ я мог более-менее зарабатывать на жизнь хоккеем.



Однако я пришёл к выводу, что принятое мной сейчас решение правильное. У меня не осталось сил и энергии подготовиться к новому сезону.



Именно моя жена Линда дала нам возможность путешествовать. Ей пришлось тащить ужасно тяжёлую ношу, чтобы я играл в хоккей. Никогда не забуду, как она впервые приехала с детьми в Россию. Линда никогда не была там раньше, и у меня было время только забрать её в аэропорту, прежде чем я был вынужден отправиться в 16-дневную поездку. Я просто отвёз её в квартиру, тогда ей пришлось всё делать самой. Она всегда что-то решала. Это воспоминание, которое запечатлелось», — приводит слова Фаста Smålandsposten.

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