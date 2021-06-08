Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дацюк — о ЧМ-2021: не смотрел. Вообще не считаю, что это был чемпионат мира

Дацюк — о ЧМ-2021: не смотрел. Вообще не считаю, что это был чемпионат мира
Владимир Лаевский
Комментарии

Олимпийский чемпион в составе сборной России, нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк заявил, что не смотрел чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии из-за отсутствия зрителей.

«Не смотрел чемпионат мира. Вообще не считаю, что это был чемпионат мира, потому что без болельщиков на трибунах — это был просто какой-то непонятный турнир. Для меня играть без болельщиков — это скучно, в этом нет смысла», — приводит слова Дацюка «Р-Спорт».

Все матчи турнира до 1 июня проходили без зрителей. Затем на трибуны было допущено ограниченное количество зрителей, привитых от COVID-19 или уже переболевших коронавирусом. Сборная России прекратила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив канадцам в овертайме (1:2 ОТ).

Новость по теме
Карандин: уровень судейства на ЧМ был очень низким
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021