Финская тройка «Салавата» признана лучшей в КХЛ в сезоне-2020/2021

Континентальная хоккейная лига выбрала лучшую тройку по итогам сезона-2020/2021, сообщается на официальной странице КХЛ в «Твиттере».



Приз получили финские игроки «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. На троих они забросили за сезон 63 шайбы.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Маннинен сыграл в 55 встречах, набрав 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф Маннинен принял участие в девяти матчах, набрав 5 (2+3) очков.

Хартикайнен принял участие в 53 матчах, набрав 64 очка (28+36) при показателе полезности «+17». Нападающий обновил бомбардирский и снайперский рекорды за один регулярный чемпионат КХЛ для хоккеистов из Финляндии. Он также стал первым игроком «Салавата Юлаева», забросившим четыре шайбы в одном матче.

Гранлунд сыграл в 50 встречах, набрав 53 (23+30) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф форвард принял участие в девяти матчах, набрав 8 (3+5) очков.