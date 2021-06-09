После победы «Авангарда» на кубок Гагарина первыми нанесли фамилии Миллера и Дюкова
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Защитник Омского «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию кубка Гагарина, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в турнире.
Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, а вторым — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Следом за ними идёт председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.
По итогам регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В плей-офф омичи дошли до финала, где в шести матчах одержали победу над московским ЦСКА. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
Напомним, сеть АЗС «Газпромнефть» — один из генеральных партнёров «Авангарда».
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