После победы «Авангарда» на кубок Гагарина первыми нанесли фамилии Миллера и Дюкова

Защитник Омского «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию кубка Гагарина, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в турнире.



Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, а вторым — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Следом за ними идёт председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.



По итогам регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В плей-офф омичи дошли до финала, где в шести матчах одержали победу над московским ЦСКА. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.



Напомним, сеть АЗС «Газпромнефть» — один из генеральных партнёров «Авангарда».