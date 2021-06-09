Бриндамор: «Каролине» нужно прибавлять в меньшинстве и большинстве

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которую «Каролина» проиграла со счётом 1-4.

«Главный вывод прямо сейчас — нам нужно стать чуточку лучше. По уровню таланта у нас сопоставимые команды, но в больших областях вроде большинства и меньшинства нам надо прибавлять. Мы хорошо играли весь год, но настоящее сравнение происходит в матчах с лучшими. Вот как это делается», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил второй шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф.