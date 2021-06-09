«Спартак» заключил контракт с участником МЧМ-2020 нападающим Пономарёвым

Московский «Спартак» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Василием Пономарёвым, который ранее выступал за «Шавиниган Катарактес» в Юниорской хоккейной лиге Квебека, сообщает Континентальная хоккейная лига в «Твиттере». Двусторонний контракт позволит хоккеисту выступать за фарс-клуб – «Химик» из ВХЛ.



Последние два сезона Пономарёв провёл в Канаде. В текущем сезоне хоккеист сыграл 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 38 очков: забросил 10 шайб и отдал 28 результативных передач. В плей-офф у игрока четыре очка (3+1) в двух матчах.



Ранее форвард играл за «Крылья Советов».



Напомним, что по итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые уступили ЦСКА.