Разрушил проклятье Глинки, слушает классику, читает Ремарка. Кто такой Василий Пономарёв

Забавно, но на первом за 10 лет МЧМ без Валерия Брагина российская молодёжка в стартовом матче с США одержала победу по-брагински. Нет, стилистически команда Ларионова играет в несколько иной хоккей, который мы привыкли видеть. Но, как это частенько бывало при Брагине, результат сделали не явные лидеры, а четвёртая тройка, в которой дубль оформил воспитанник зеленоградской «Орбиты» и проспект «Каролины» Василий Пономарёв. Рассказываем о нападающем восемь фактов, которые вы могли не знать.

Слушает классическую музыку, читает Данелию, братьев Стругацких и Ремарка

Пономарёв, пожалуй, самый необычный и нетривиальный игрок «молодёжки». До МЧМ мы два раза общались с Василием и каждый раз его хотелось слушать с открытом ртом. Обычно 90% молодых хоккеистов — это люди, которые отвечают на вопрос избитыми штампами и заезженными клише и иной раз хочется, чтобы интервью поскорее закончилось. С Пономарёвым совершенно другая история. Не по годам зрелый хоккеист, причём не только в игровом плане, но и ментально. Читая интервью Пономарёва, создаётся впечатление, что на вопросы отвечает, не 18-летний мальчишка из Зеленограда, а 30-летний мужчина с огромным жизненным опытом за плечами. Настолько подкупает его рассудительность.

Оба раза наши интервью длились больше часа и оба раза я поражался, насколько у Василия хорошо подвешен язык и насколько интересно он отвечает на любой вопрос. Причём поговорить он любит не только о хоккее, но и о других вещах. Например, о музыке и книгах. Много ли вы знаете хоккеистов, которые в 18 лет слушают Людовико Эйнауди и читают Ремарка?

«Отмену сезона в Канаде восприняли как трагедию. Все катки закрыли, такого там не видели» Василий Пономарёв – о первом сезоне и жизни в Канаде, драфте, Алексисе Лафренье и несостоявшемся ЮЧМ.

«Читать я люблю, много спортивных автобиографий прочёл. Мой фаворит — автобиография Майкла Джордана, эта книга точно повлияла на меня. Из художественной литературы люблю Ремарка. Во время турнира дочитал «Триумфальную арку», а сейчас читаю «Жизнь взаймы». Это все мама мне советует, у нас вкусы совпадают. Как говорил Достоевский: «Перестать читать книги — значит перестать мыслить». А если перестанешь мыслить, перестанешь играть в хоккей. Всё взаимосвязано!

Читаю в основном перед играми. Кстати, заметил, что когда перед игрой проводишь время в телефоне, у тебя зрение направлено в одну точку. Когда я читаю книгу, стараюсь отодвинуть ее подальше и больше работаю периферическим зрением. Когда ты выходишь на игру, проще смотреть, больше видишь, лучше зрение работает. Видно, что по бокам происходит. Когда ты в телефоне – все в одну точку.

Последний концерт, на котором я был? Знаете Людовика Эйнауди? Я специально летал в Бельгию на него. Его музыку слушаю чаще, чем Скриптонита. Новый альбом вышел 28 марта, а 18 апреля я полностью отсидел концерт. Хотел бы сходить на что-то легендарное, на какого-нибудь культового человека – Вячеслава Бутусова, например. Если Гуф даст концерт со старыми песнями – приеду в любой город, для меня это очень важный человек.

Нравится группа «Кино». В этом году прочитал весь сборник книг Георгия Данелии. Первой была «Безбилетный пассажир», потом «Тостуемый пьёт до дна», «Кот ушёл, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках». Помимо этого, много чего ещё прочёл».

Ещё один факт, который говорит о том, как Василий относится к собственному образованию — в прошлом году он экстерном закончил последние два класса и сейчас продолжается дистанционно учиться на тренера. Согласитесь, таких разносторонних хоккеистов у нас не так много. Если вы до сих пор думаете, что все молодые пацаны с клюшками зациклены на хоккее и забивают на образование, то почитайте хотя бы одно большое интервью Василия и вы измените своё мнение. И да, если многие привезли в «пузырь» ноутбуки и PlayStation, то Пономарёв приехал в Эдмонтон с охапкой книг и сейчас читает братьев Стругацких.

Принёс России первое золото Мемориала Глинки с 1992 года

Страшно подумать, но бывший Мемориал Глинки, который носит статус неофициального чемпионата мира для юниоров до 18 лет, сборная России последний раз выигрывал в далёком 1993-ом за 9 лет до рождения Пономарёва. За это время турнир с подачи канадцев был переименован в Кубок Глинки/Гретцки, а сами родоначальники хоккея оккупировали золотые медали, выиграв турнир 21 раз.

Фото: fhr.ru

Однако летом 2019-ого ужасную 27-летнюю чёрную серию российской «юниорки» прервала сборная Сергея Голубовича, в которой абсолютным лидером был как раз Пономарёв. Номинально его тройка с уфимцем Александром Пашиным и ярославцем Павлом Тютневым была только третьей, но по факту новый помощник Ларионова, всегда ставивший свои команды «на рельсы», именно ей позволял творить в атаке, развязал руки и выпускал в ключевые моменты. И звено Пономарёва в итоге отблагодарило Голубовича за доверие, забросив в финале все три шайбы россиян и разбив проклятье Глинки, а мозг третьего сочетания положил, пожалуй, самую красивую шайбу турнира.

Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев Фамилии Александра Пашина, Василия Пономарёва и Ярослава Аскарова скоро загремят на весь мир.

Голубович сделал из Пономарёва почти идеального центра

«Мы неправильно растим центров, больше внушаем, что все должны забивать и больше играть от нападения. Я считаю, что центр в первую очередь должен сыграть в обороне, а уже потом двигаться вперёд. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Владимировичу Голубовичу, он помог мне улучшить игру как хорошего центрального, который умеет играть универсально. Нужно больше внимания уделять игре в обороне. Нападающий должен быть универсальным», — подчёркивал влияние Сергея Голубовича на свою игру в последнем интервью «Чемпионату» Пономарёв.

И вклад Голубовича в свою игру Василий отмечает практически в каждом своём интервью. Абсолютно на всех турнирах юниорской сборной России Пономарёв был, по сути, его первым нападающим и одним из тех, кому он позволял креативить. При этом будущим проспект «Каролины» всё время играл в обе стороны и, уже по признанию самого Голубовича, стал уделять куда больше внимание игре в обороне именно когда попал в сборную.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Русские на драфте НХЛ — 2020. Тут будет лучший вратарь со времён Василевского Защитник-крушитель, «брат» Шэна и два таланта, променявших Москву на Северную Америку, — кто будет претендовать на первый раунд.

На МЧМ Пономарёв в звене с Бардаковым и Грошевым играет на фланге, но до этого он постоянно играл в центре. На родной позиции это практически эталонный плеймейкер, у которого всего в достатке. Потрясающее игровое мышление, отменное видение площадки, умение раздавать передачи на любой вкус, способность определять игру своего звена — всё при нём. Однако в четвёртом звене Пономарёв в матчах с Канадой и США достаточно много играл в своей зоне и выходил на меньшинство. И вот тут школа Голубовича оказалась очень кстати. Впрочем, как и сам Сергей Владимирович на скамейке «молодёжки».

Эксперт TSN Пьер Лебрюн назвал его маленьким холодильником

Что сразу бросалось в глаза, глядя на игру Пономарёва в юниорах — это его физика. Визуально Василий смотрелся чуть ли не самым крепким и «мясистым» в сборной 2002 года. Он, конечно, не гора мышц, коей уже в его возрасте был Андрей Свечников, но всё равно силён не по годам. Причём Василий умеет пользоваться своими габаритами и очень здорово укрывает шайбу корпусом. Поэтому, когда аналитик TSN Пьер Лебрюн сразу после того, как Пономарёва на драфте выбрала «Каролина», сравнил его с маленьким пивным холодильником, многие может и посмеялись, но вряд ли так уж сильно удивились этому сравнению. «Харрикейнз», кстати, шутку мгновенно оценили.

Учился играть на точке у энхаэловского лайнсмена

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что российские центры играют на точке намного хуже, чем североамериканцы. Многие отечественные детские тренеры считают, что отработка вбрасываний — пустая трата тренировочного времени. Однако, как рассказал нам Василий, в Северной Америке есть узкопрофильные коучи специализирующиеся исключительно на вбрасываниях:

«Думаю, что в России нет персонала, который мог бы обучить этому. У меня в «Шавинигане» сначала было 47% на точке и старт сезона по вбрасываниям я провалил. Генеральный менеджер знал, что мне нужно улучшать этот компонент, и пригласил тренера по вбрасываниям. Им оказался действующий судья НХЛ, который даже ездил на Матч звёзд. Выглядит он, конечно, очень мощно. Весит, наверное, килограммов 110, но какое у него катание! Он хорошо меня подучил, мы около часа отрабатывали вбрасывания, и после этого мой показатель стал лучше».

Не побоялся раскритиковать Лафренье

Что ещё подкупает в Василии — он говорит то, что думает. Просто мечта для интервьюера. В то время, когда его коллеги избегают острых вопросов и постоянно пытаются сглаживать углы, отвечая на них, Пономарёв спокойно может рубануть правду матку. К примеру, в прошлом интервью «Чемпионату» он не побоялся проехаться с критикой по канадскому Next One Алексису Лафренье:

«Удалось ли понять, почему скауты в таком восторге от Лафренье? Нет. У меня есть объяснение, почему его так раскручивают. Когда тебя считают будущим Кросби, будущим Таваресом, то тебя начинают тянуть. В этом году я ходил на НХЛ, видел игру Свечникова и считаю, что он лучше Лафренье. Не скажу, что Алексис плохой. Нет, он хороший игрок, он мощнее того же Хьюза, это сто процентов. По игре Лафренье мне точно нравится больше, чем Джек. Из-за того что он из Квебека, мы с ним общались пару раз, он хороший дружелюбный парень. Его минус – игра в обороне и то, что он не обращает внимания на детали. Лафренье считает, что вся команда должна играть на него, но ты тоже должен помогать команде. Да, у него всё очень хорошо с техникой, броском, видением игры. Скажем так, он играет в русский хоккей – видит площадку так, как её видели Ларионов, Фёдоров.

Фото: «Чемпионат»

У него большое будущее, но ему нужно улучшить игру в обороне. У меня есть фото, где Алексис играет против меня, и в этом моменте видно, что ему нужно было играть «клюшка в клюшку», а он даже не смотрел на шайбу. Если бы он поставил клюшку, то я бы, наверное, не отдал пас на партнёра.

Да, возможно, он лучший игрок на нашем драфте, но в мою команду я бы его не взял. Мне больше нравятся рабочие хоккеисты, как Марко Росси. Он может и в силовую играть. Чем мне нравится тот же Таварес – тем, что он хоть и первый номер драфта, но рабочий игрок. Если посмотреть, то на большинстве он всегда стоит перед воротами».

Кто-то скажет, что Василий, задрафтованный только во втором раунде, завидует звёздному канадцу или ведёт себя чересчур надменно. Но зато он не юлит и отвечает честно. В конце концов, Пономарёв просто не боится высказывать своё мнение и готов обсуждать не только чужие, но и свои ошибки.

Всю жизнь тренируется под руководством отца, который ради работы тренером бросил прибыльный рекламный бизнес

Ещё один важный момент — Пономарёв тренируется круглый год и постоянно занимается дополнительно. Если верить Василию, то летом перед Мемориалом Глинки он не катался всего пять дней, а после вернулся к привычной пахоте. Голубович в одном из интервью говорил, что талантливого центра даже приходилось силой вытаскивать из зала на сборах «юниорки» и отправлять отдыхать — настолько он повёрнут на тренировках. Вот и после того, как по миру ударил коронавирус и в Канаде разом закрылись все катки, Пономарёв брал ключи от арены у генерального менеджера «Шавинигана» и шёл заниматься в зал и играл в настольный теннис. Причём ходил туда он со своим отцом Павлом, который вместе с ним переехал в Канаду и стал в «Шавинигане» тренером по развитию и первым российским коучем в CHL.

Василий Пономарёв с отцом Фото: Jean Levasseur, ShawiniganCataractes

Пономарёв-старший с детства тренирует сына и сначала работал с ним в родной зеленоградской «Орбите», а позже вместе с Василием перебрался в Сетунь и стал тренером «Крыльев». Удивительно, что раньше Павел работал в рекламном бизнесе и получал около 20 тысяч евро:



«Сначала папа работал в рекламной сфере и очень прилично зарабатывал. Но сердце к этой работе не лежало. Когда мне исполнилось шесть лет, он пошел к нам в школу тренировать. Вы представьте, в рекламном бизнесе он получал 20 тысяч евро, а ушел работать тренером за 15 тыс. рублей в месяц. Многим покажется, что человек с головой не дружит. Но зато папа сейчас занимается любимым делом. После того, как он отучился на тренера, ему дали год в «Орбите». Папа в свое время играл на юношеском и молодежном уровне, но больших успехов не достиг, поэтому сейчас он вкладывает в меня весь свой энтузиазм и хочет, чтобы я добился того, что у него не получилось».

Уезжал в Квебек со скандалом и поссорился с «Авангардом»

После переезда из Зеленограда в Сетунь Пономарёв мощно дебютировал в МХЛ и отыграл один сезон за «Крылья», но чуть позже решил, что для развития будет лучше перейти в систему с полноценной вертикалью КХЛ – ВХЛ – МХЛ. Летом 2019-го интерес к Пономарёву проявляли СКА, «Торпедо» и «Динамо», но ближе всех к подписанию талантливого юниора был «Авангард». Ещё зимой Василий успел потренироваться с «ястребами» пообщаться с Бобом Хартли, но в апреле омский клуб отказался от контракта с лидером сборной 2002 года. И у каждой из сторон своя версия того, почему сделка сорвалась.

Папа против. Почему из России уехал очередной талантливый хоккеист «Авангард» не смог потянуть финансовые аппетиты отца 17-летнего хоккеиста, а СКА получил отказ.

По словам тогдашнего президента «Авангарда» Максима Сушинского, отец Пономарёва запросил космические деньги и трансфер сорвался исключительно из-за финансовой составляющий. Чуть позже по Пономарёву-старшему прошёлся уже босс «ястребов» Александр Крылов, заявивший, что Василий хотел перейти в «Авангард», но в итоге послушал отца, который превратил переговоры в деструктив.

Василий же версию о непомерных аппетитах отвергает. По его словам, омичи сами отказались от подписания контракта и без объяснения причин сообщили, что сделка не состоится. Чуть позже выяснилось, что переговоры могли сорваться из-за нежелания «Авангарда» выплачивать за Пономарёва компенсацию. Как оказалось, изначально воспитанник «Орбиты» переходил в «Крылья» с условием, что при наличии более выгодного предложения клуб отпустит его бесплатно. Однако договорённость носила чисто джентльменский характер и не была закреплена на бумаге. Спустя некоторое время «Крылья» попали под финансовый патронаж «Спартака» и руководство клуба из Сетуни уже потеряло власть на собственными трансферами, а Пономарёв решил уехать в Северную Америку, где его на импорт-драфте CHL выбрал «Шавиниган».