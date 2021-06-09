Минское «Динамо» примет участие в Кубке Салея – 2021 – первом турнире сезона-2021/2022 в Беларуси, сообщает Федерация хоккея Беларуси.
В предстоящем турнире примут участие 12 команд, представляющих экстралигу: «Юность» (Минск), «Гомель», «Шахтер» (Солигорск), «Металлург» (Жлобин), «Динамо» (Молодечно), «Неман» (Гродно), «Химик» (Новополоцк), «Брест», «Локомотив» (Орша), «Могилев», «Лида», «Витебск». Они будут поделены на две группы по 6 команд и сыграют мини-турнир в один круг по принципу каждый с каждым.
Путевки в финал четырех гарантированно получат победители секстетов. На второй стадии в борьбу за кубок включится действующий обладатель трофея – минское «Динамо». Еще один участник «Финала четырех» будет определен из числа команд, занявших вторые места в группах, и имеющий лучший рейтинг по итогам сезона-2020/21.
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