Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин женился

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин женился, о чём сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Короче, я женился. Очень нервный день, но всё прошло очень хорошо! Родители, близкие друзья, красавица жена Александра Котяткина! Ну а главная часть этого праздника ещё впереди! Всё только начинается!» — говорится в сообщении.
30 мая «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».
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