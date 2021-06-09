Фокс, Хедман и Макар — претенденты на звание лучшего защитника НХЛ сезона-2020/2021

Стали известны номинанты на «Джеймс Норрис Трофи» сезона-2020/2021 в НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Ими стали защитники Адам Фокс из «Нью-Йорк Рейнджерс», Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш».
23-летний Фокс в текущем сезоне принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности "+19".
30-летний Хедман отыграл 54 матча регулярного чемпионата, набрав 45 (9+36) очков при коэффициенте полезности "+5". В текущем плей-офф на счету шведа 11 встреч, в которых он отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-4".
22-летний Макар принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач при показателе полезности "+17". В текущем плей-офф на счету канадца девять матчей, в которых он набрал 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности "+1".
«Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона НХЛ.
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