Раск сыграет в воротах «Бостона» в матче с «Айлендерс». Он был заменён в прошлой встрече
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Туукка Раск будет защищать ворота команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Он наш стартовый вратарь. Он здоров и готов», — приводит слова главного тренера команды Брюса Кэссиди официальный сайт НХЛ.
В ходе пятой встречи Раск был заменён. Финн не вышел на третий период, уступив место Джереми Свейману. В первых двух игровых отрезках он отразил только 12 бросков из 16.
Ранее завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4. Перед шестом матчем «мишки» уступают в серии — 2-3.
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