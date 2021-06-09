Минспорта Беларуси: может, не все, кто был в составе сборной на ЧМ, заслуживал это место

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук прокомментировал выступление национальной сборной на ЧМ-2021.



«По своему составу команда была подобрана очень неплохая. Может, не все, кто был в составе, заслуживал это место в команде. Может, по каким-то позициям кто-то был и посильнее.



Но есть специалисты, они разберутся. Укажут и тренерскому штабу на те ошибки, которые были допущены на этапе подготовки. Но самое важное то, что не сработало что-то на самом чемпионате мира. Почему? Потому что мы видели начало чемпионата, мы видели матч со сборной Швеции, видели матч со сборной Чехии. К сожалению, что-то после этого сломалось.



Но опять же… Команда туда поехала, там всё должно было решаться на месте. Думаю, что при правильном подходе можно было более правильно всё организовать. Будем разбираться со всем этим.



Егор Шарангович? Один из лучших новичков вообще в НХЛ, в команде себя проявил и зарекомендовал. Приехал на чемпионат мира — здесь две шайбы забросил. Наверное, для Егора это пока один из лучших сезонов в его молодой карьере.



У нас сегодня растут хорошие и молодые хоккеисты, которым нужно ещё время для того, чтобы выйти на уровень топ-хоккеистов. Но они сегодня есть и надо смело им доверять, смело тренерскому штабу ставить их в команду и давать возможность проявить себя», — приводит слова слова Ковальчука Tribuna.com.