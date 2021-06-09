18-летний защитник Княжко подписал контракт с «Коламбусом». Он играл за Словакию на ЧМ

Защитник Самуэль Княжко подписал контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте «синих мундиров».



Отмечается, что соглашение рассчитано на три года.



«Блю Джекетс» выбрали хоккеиста в третьем раунде драфта-2020 под общим 78-м номером.



18-летний Княжко выступал за сборную Словакии на ЧМ-2021 и сыграл восемь матчей.



В прошедшем сезоне защитник набрал 15 (5+10) очков в 23 матчах за молодёжную команду ТПС.

Напомним, с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Финальный матч Финляндия — Канада завершился победой канадцев в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол.