Форвард СКА Хуснутдинов восстановился после травмы. Он начал тренировки на льду
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Нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что восстановился после травмы.
Отмечается, что форвард начал тренировки на льду.
Напомним, Хуснутдинов получил травму в феврале 2021 года во втором периоде матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2). Ему потребовалась операция.
Хуснутдинов в прошедшем сезоне принял участие в 12 матчах Континентальной хоккейной лиге в составе СКА и отметился двумя голевыми передачами.
18-летний нападающий выступал за сборную России на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где команда Игоря Ларионова заняла четвёртое место. В семи матчах на турнире Хуснутдинов забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
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