Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Хуснутдинов восстановился после травмы. Он начал тренировки на льду

Форвард СКА Хуснутдинов восстановился после травмы. Он начал тренировки на льду
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что восстановился после травмы.

Отмечается, что форвард начал тренировки на льду.

Напомним, Хуснутдинов получил травму в феврале 2021 года во втором периоде матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2). Ему потребовалась операция.

Хуснутдинов в прошедшем сезоне принял участие в 12 матчах Континентальной хоккейной лиге в составе СКА и отметился двумя голевыми передачами.

18-летний нападающий выступал за сборную России на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где команда Игоря Ларионова заняла четвёртое место. В семи матчах на турнире Хуснутдинов забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Ларионов — о состоянии Хуснутдинова: судя по тому что видел, не всё так обнадёживающе
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021