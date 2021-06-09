Форвард СКА Хуснутдинов восстановился после травмы. Он начал тренировки на льду

Нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что восстановился после травмы.



Отмечается, что форвард начал тренировки на льду.



Напомним, Хуснутдинов получил травму в феврале 2021 года во втором периоде матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2). Ему потребовалась операция.



Хуснутдинов в прошедшем сезоне принял участие в 12 матчах Континентальной хоккейной лиге в составе СКА и отметился двумя голевыми передачами.



18-летний нападающий выступал за сборную России на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где команда Игоря Ларионова заняла четвёртое место. В семи матчах на турнире Хуснутдинов забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.