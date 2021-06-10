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«Айлендерс» сыграют с «Тампой» в полуфинале Кубка Стэнли

«Айлендерс» сыграют с «Тампой» в полуфинале Кубка Стэнли
Максим Лесовой
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Стала известна первая полуфинальная пара плей-офф Национальной хоккейной лиги. Так, в первом полуфинале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, ранее в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

«Тампа», в свою очередь, в четвертьфинале обыграла «Каролину Харрикейнз» (4-1).

В другом полуфинальном матче «Монреаль Канадиенс» встретится с победителем пары «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз».

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