Семён Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов стал третьей звездой матча с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли. В этой встрече россиянин совершил 23 сейва.

Первой звездой матча стал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, который отличился дублем. Вторая звезда – ещё один игрок «Айлендерс» Джош Бейли, на счету которого две результативные передачи.

В полуфинале Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» предстоит встретиться с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз».