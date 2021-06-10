Обидчики Овечкина разбиты в Нью-Йорке! Теперь в плей-офф НХЛ будет дуэль русских вратарей

“Нью-Йорк Айлендерс» зацепили очень важный пятый матч серии с «Бостоном» в гостях, уступив при этом «мишкам» по броскам 19-44, и приехали в родной «Нассау Колизеум» добивать «Брюинз».



В воротах «островитян», разумеется, снова оказался великолепный Семён Варламов, чья вдохновенная игра, похоже, не только помогает «Айлендерс», но и смущает соперника. А как ещё объяснить невероятные промахи Пастрняка и Маршана в последних двух матчах серии? Магия Варли, не иначе.

На домашнем льду «Айлендерс» сразу же захватили инициативу и повели игру. Уже на 9-й минуте счёт был открыт: Трэвис Зейджак прекрасно отработал на пятачке после дальнего броска, вчистую переиграв Макэвоя и не оставив шансов Раску.

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Подопечные Тротца смотрелись лучше и интереснее весь период, но на перерыв команды ушли при равном счёте. Это Маршан реализовал большинство после фантастической передачи от Пастрняка.

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1:1, и во втором периоде следовало ожидать плотный хоккей и упорное бодание двух организованных команд, но «Айлендерс» в этом отрезке буквально раздавили «мишек». В своей зоне «островитяне» не давали «Бостону» шансов на добивание (а с первыми бросками справлялся Варламов), а в чужой включали высокий прессинг, заставляя ослабленную травмами оборону «Брюинз» ошибаться.

На 26-й минуте Брок Нельсон обокрал Мэтта Грызлика, убежал на рандеву с Раском и вновь вывел хозяев вперёд. А вскоре коллективная ошибка «мишек» в своей зоне на ровном месте привела к дублю американского форварда «Айлендерс».

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В эти минуты «Бостон» выглядел подавленным и разбитым, а под занавес периода получил ещё и четвёртый гол. Снова грубейшую ошибку допустил Грызлик, решивший поконтролировать шайбу на собственном пятачке и буквально подаривший гол Палмьери.



4:1 после двух периодов — удручающий и о многом говорящий факт для «Бостона». В третьей двадцатиминутке «мишки» смогли отыграть только одну шайбу (Маршан вновь реализовал лишнего), но ничего больше «островитяне» сделать своим соперникам просто не позволили. Более того, во второй половине периода именно «Айлендерс» доминировали на площадке, а из «Бостона» словно выпустили весь воздух.



«Островитяне» долго не позволяли Раску замениться на шестого полевого, а когда это всё же произошло, в пустые ворота «Бостона» влетела пятая шайба. А через 10 секунд и шестая!



6:2 — обидчики Овечкина (в первом раунде «Бостон» легко прошёл «Вашингтон») буквально разбиты в Нью-Йорке! Кстати, «Айлендерс» вторую серию подряд закрыли в свою пользу на домашней арене, а ведь до этого плей-офф подобного не случалось аж 28 лет.

Новость по теме «Айлендерс» впервые за 28 лет закончили серию плей-офф победой на домашней площадке

«Островитяне» стали третьим участником полуфинала Кубка Стэнли, в следующем раунде их уже ждёт «Тампа». А это означает, что в плей-офф НХЛ состоится дуэль русских вратарей — Василевский против Варламова (а, может быть, и Сорокина).