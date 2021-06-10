Макар вспомнил о чемпионском походе «Колорадо», комментируя ход серии с «Вегасом»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал ход серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс», в ходе которой «лавины» сначала вели 2-0, а теперь уступают 2-3 и находятся в одном поражении от завершения сезона.

«Мне сразу приходит в голову кусочек нашей собственной клубной истории: в сезоне, когда «Колорадо» последний раз брал Кубок, они тоже проиграли дома «Нью-Джерси» пятый матч, после чего победили в гостях в шестом и завоевали кубок в седьмом.

Мы и сами в прошлом году играли во втором раунде с «Далласом» и уступали 1-3 в серии, сумели выцарапать две победы, но затем, к сожалению, уступили в матче №7. Сейчас нам стоит воспринимать реальность смену за сменой, оставаться в моменте и не заглядывать вперёд. Думаю, что ментально мы сейчас в правильном месте и готовы к вызову, который нас ждет», — цитирует Макара официальный сайт НХЛ в русской версии.