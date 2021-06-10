Беднар — о «Вегасе»: у «Колорадо» получалось всё, а потом они начали играть в свой хоккей

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал ход серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс», в ходе которой его команда сначала вела 2-0, а теперь уступает 2-3 и находится в одном поражении от завершения сезона.

«Нас не должны смущать ни враждебная атмосфера в матче №6, ни право „Вегаса“ на последнюю замену. Я уже делился своими мыслями по поводу этой серии: в первом матче у нас получилось всё. Как и в начале второго. А потом стало трудно, потому что „Вегас“ тоже начал играть в свой хоккей. Сейчас не регулярный чемпионат, и уже не серия с „Блюз“. Наш соперник — «Вегас», и наша игра должна была соответствовать вызову. А она не соответствовала — ни во второй половине матча №2, ни в матче №3.

Перед четвёртым мы внесли много поправок, и многое из сделанного мне понравилось, несмотря на счет. В пятом сделали еще один большой шаг, провели отличный матч, имели кучу шансов упрочить своё двухголевое преимущество. Но не воспользовались ими. Флёри сделал множество классных сейвов, но он — часть их команды, мы должны обыгрывать и его тоже», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ в русской версии.