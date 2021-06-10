Чинахов – о роли в «Коламбусе»: клуб ещё не назначил тренера

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал об эмоциях от получения награду лучшему молодому игроку КХЛ по итогам сезона-2020/2021.

«Эмоции отличные. Спасибо партнёрам по команде и тренерскому штабу за доверие и возможность проявить себя. Здесь и их заслуга.

Настрой на будущее положительный, буду тренироваться, чтобы показать лучший результат. Пока ещё конкретного разговора не было о роли в «Коламбусе», ещё тренера не назначили.

В КХЛ всё отлично. Само проведение турнира в таких тяжелых условиях – это большая заслуга лиги, она не дала болельщикам скучать без хоккея. Условия для игроков оптимальные. Всё было на уровне, несмотря на ковидные ограничения. В следующем году будет проще и наверняка ещё интереснее.

Идея привезти кубок на могилу к Алексею Черепанову? Осуществилось всё замечательно. Изначально хотел привезти Кубок к Александру Вьюхину. Он обещал мне как-то подарить победную клюшку. А за Лёшей Черепановым я всегда следил, мне нравилась его игра, поэтому был рад, что смог отвезти трофей к нему и тем самым почтить память талантливого хоккеиста. И, безусловно, для меня честь получить приз его имени», – цитирует Чинахова Советский Спорт.