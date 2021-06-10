Чинахов – о роли в «Коламбусе»: клуб ещё не назначил тренера

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал об эмоциях от получения награду лучшему молодому игроку КХЛ по итогам сезона-2020/2021.
«Эмоции отличные. Спасибо партнёрам по команде и тренерскому штабу за доверие и возможность проявить себя. Здесь и их заслуга.
Настрой на будущее положительный, буду тренироваться, чтобы показать лучший результат. Пока ещё конкретного разговора не было о роли в «Коламбусе», ещё тренера не назначили.
В КХЛ всё отлично. Само проведение турнира в таких тяжелых условиях – это большая заслуга лиги, она не дала болельщикам скучать без хоккея. Условия для игроков оптимальные. Всё было на уровне, несмотря на ковидные ограничения. В следующем году будет проще и наверняка ещё интереснее.
Идея привезти кубок на могилу к Алексею Черепанову? Осуществилось всё замечательно. Изначально хотел привезти Кубок к Александру Вьюхину. Он обещал мне как-то подарить победную клюшку. А за Лёшей Черепановым я всегда следил, мне нравилась его игра, поэтому был рад, что смог отвезти трофей к нему и тем самым почтить память талантливого хоккеиста. И, безусловно, для меня честь получить приз его имени», – цитирует Чинахова Советский Спорт.
- 10 июня 2021
-
15:58
-
15:22
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:12
-
13:24
-
12:23
-
12:06
-
11:59
-
11:44
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:39
-
08:53
-
08:47
-
08:40
-
08:33
-
07:05
-
06:53
-
06:39
-
06:21
-
06:12
-
05:51
-
05:20
-
05:02
-
03:19
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:39
-
23:21
-
23:05