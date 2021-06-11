«Вегас» и «Колорадо» обменялись голами спустя минуту после начала шестого матча серии

В эти минуты в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит шестой матч серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:1. Команды обменялись голами менее чем через две минуты после начала встречи. На гол Девона Тэйвза «Вегас» ответил точным броском Ника Холдена.

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На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Вегаса».

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе и выиграл Президентский кубок который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. «Вегас», в свою очередь, финишировал на втором месте.