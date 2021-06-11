НХЛ решила вручить трофеи победителям полуфиналов Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига объявила о том, что вручит призы командам за победу в конференциях.
Как сообщил «твиттер» департамента коммуникаций НХЛ, за победу в Восточной конференции победителю серии между «Тампой» и «Айлендерс» будет вручён приз Принца Уэльского.
Сильнейшей команде Западной конференции, которая определится в паре «Вегас» — «Монреаль», достанется Приз Кларенса Кэмпбелла.
Пост доступен в «твиттере» департамента коммуникаций НХЛ.
Ранее НХЛ заявляла о намерении не вручать трофеи за победу в конференциях, т.к. в текущем сезоне команды фактически не делились на них, определяя сильнейших в четырёх дивизионах, а схема плей-офф была изменена.
Напомним, в последней серии второго раунда, завершившейся сегодня, «Вегас» оказался сильнее «Колорадо» со счётом 4-2.
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