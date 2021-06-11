«Вегас» в 3-й раз за 4 года существования добрался как минимум до полуфинала Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны пары 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021.



В первом полуфинале сыграют «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс», вторая пара – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».



Отметим, что «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).



Полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени.

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