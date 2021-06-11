Маккиннон: «Вегас» не был лучше нас с точки зрения защиты. В нашей раздевалке много воинов

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о защите команды после поражения в серии с «Вегас Голден Найтс» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли (3:6, 2-4).
«Мы были лучшей защитной командой в лиге по многим параметрам. Не думаю, что сегодня «Вегас» были смелее нас. В нашей раздевалке много воинов", — цитирует Маккиннона в «твиттере» журналист Петер Бауг.
Маккиннон участвовал в 48 встречах «Колорадо» в регулярном чемпионате и набрал 65 (20+45) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф форвард сыграл в 10 матчах, забросив восемь шайб и отдав семь голевых передач.
Напомним, «Колорадо» стал обладателем Президентского кубка-2021, завершив регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков (82). «Эвеланш» в последний раз выигрывали Кубок Стэнли в сезоне-2000/2001.
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