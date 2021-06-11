«Металлург» заключил контракт с форвардом системы «Вашингтона»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с канадским форвардом системы «Вашингтон Кэпиталз» Филиппом Майе, сообщает официальный сайт «Металлурга».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл два матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Кэпиталз» и провёл 16 игр за фарм-клуб «Хёрши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге. В 16 матчах форвард набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.

Этот сезон стал вторым для Майе в системе «Вашингтона». В прошлом чемпионате хоккеист провёл 61 матч и набрал 44 очка (17+27).

Напомним, что по итогам регулярного сезона КХЛ-2020/2021 «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Магнитка» уступила во втором раунде омскому «Авангарду».