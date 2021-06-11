35-летний Александр Никулин возобновит карьеру в первом дивизионе Финляндии

Российский нападающий Александр Микулин продолжит карьеру в финском клубе «Туто», выступающем в первом дивизионе Финляндии.
В сезоне-2019/2020 нападающий выступал за «Туто» и провёл 11 матчей, набрав в них 13 очков: забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. В сезоне-2020/2021 форвард не принимал участия.
«Никулин произвел большое впечатление в сезоне-2019/2020, поэтому мы точно знаем, что получится. Ведущий игрок в хоккей, сильный боец, отличный плеймейкер, новичок и командный игрок. Он принесёт нам гораздо больше профессионализма, лидерства и власти в принятии решений в ведущие звенья», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
В Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Витязь», «Ладу», «Нефтехимик», ЦСКА, «Спартак», «Сибирь», «Амур».
- 11 июня 2021
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