Мельничук: Марло любит после тренировки буллиты поделать. Он очень компанейский

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук рассказал об игре в одной команде с форвардом Патриком Марло, который по ходу сезона установил рекорд по количеству матчей в НХЛ.

«Легенда! Я счастлив, что я с ним в одной команде, это очень здорово. Он очень любит в конце тренировки буллиты поделать, еще что-нибудь. То есть, вроде, столько лет, а всё равно в полную работает до конца. У него много силы, энергии. Он молодец. Очень компанейский. Как-то я в выходной день приходил с собакой на тест, он спрашивал, как собака, туда-сюда. Ему всё интересно, он все спрашивает и чем угодно поможет. Когда у него этот рекорд был, он всей команде подарил вино коллекционное. То есть, ему всего 60 бутылок сделали и подарили, а он команде раздал. Майки свои подарил с автографом, это очень приятно было. Перед последней игрой сезона с «Вегасом» ему подарили клюшку Горди Хоу, которой тот играл последний свой матч в карьере. Очень крутое мероприятие было, к нам в раздевалку занесли её, зачитали речь. Очень сильно было.

Он давал советы перед моими играми, когда я в старте выходил, поддерживал. Говорил, что я умею останавливать эту шайбу, чтобы я сделал тоже самое на игре и получил удовольствие. Говорил, что запомню этот момент на всю жизнь. Вроде ничего особенного, но очень приятно», – цитирует Мельничука Allhockey.