Семёнов: предложение войти в тренерский штаб «Спартака» было неожиданным

Экс-защитник «Спартака», а ныне ассистент главного тренера красно-белых Алексей Семёнов рассказал о работе в клубе на новой должности.
«Скрывать не буду, предложение было неожиданным. Приоритетом для меня была Москва, поэтому, когда поступило предложение от «Спартака», принял его с большим удовольствием. Думал недолго.
Да, я готовился к переходу на должность тренера. Много смотрел за теми людьми, кто в моих командах работали тренерами. Виктор Козлов, Николай Цулыгин, многие другие… У каждого старался что-то для себя отметить. Понемногу настраивался, что со временем также встану на тренерскую скамейку.
Но вообще могу сказать, что доволен своей игровой карьерой. Благодарен родителям за то, что привели меня в этот прекрасный спорт, в хоккейную школу в Мурманске. У меня был замечательный первый тренер – Валерий Ануфриев, без него я точно не прошёл бы этот долгий путь. Благодарен Сергею Алексееву, который помог мне на определённом этапе хоккейной карьеры. Огромное спасибо моему агенту Игорю Парашкину – все эти годы он профессионально и ответственно выполнял свою работу. Мне посчастливилось играть в различных командах и всех людей, кто был рядом, вспоминаю с огромной теплотой. Всегда помнил, что хоккей существует для болельщиков, и старался отвечать им взаимностью за любовь к тем командам, где я играл. Всем-всем хочу сказать спасибо. И, конечно, моим родным – за невероятное терпение и поддержку в любых ситуациях! Но теперь надо начать в жизни новый этап. Уверен, что он будет не менее интересным, чем тот, когда я выходил на лёд.
Работа тренером более нервная? Конечно. Тут и спорить не о чем.
У нас уже было несколько встреч внутри тренерского штаба. Но мы ещё много будем общаться, ближе к сборам буду понимать свои задачи точнее. Понимаю и готов к роли «клея» между игроками и тренерским штабом. В Уфе я выполнял примерно такие же функции, так что это не будет какой-то проблемой для меня.
Тренеру сложно убить в себе игрока? Конечно. Надо перелистнуть страницу и настроить себя, что на игру теперь надо смотреть глазами тренера. Надеюсь, что более опытные тренеры в нашем штабе мне помогут», – цитирует Семёнова официальный сайт красно-белых.
- 11 июня 2021
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