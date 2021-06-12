Лещёв — о ЧМ-2021: мало кто обратил внимание, что Россия отработала «План Б» для Олимпиады

Тренер сборной России Альберт Лещёв поделился мнением о критике в адрес национальной команды после вылета в четвертьфинале ЧМ-2021 в результате поражения в матче со сборной Канады (1:2 ОТ).



«Удивлён ли, что после чемпионата мира сборную России жёстко критикуют? Нет, не удивлён. В нашем виде спорта болельщики — максималисты, выход в плей-офф никого не устраивает. Ожидания от сборной России были высокими, мы уверенно прошли круговой турнир, выиграли группу, но в овертайме с Канадой уступили. Помню, как в своё время, когда я ещё был игроком сборной, нашу команду критиковали даже за победу на Кубке Первого канала. Что уж говорить о нынешнем турнире.



Что в критике по делу, а что — нет? Мы должны принять многое из критики. Какие-то замечания, высказанные специалистами, в штабе уже обсудили, взяли рациональное зерно.



В то же время хотелось бы большей объективности. По итогам Риги нужно замечать не только негативные моменты, но и позитивные.



Какие? Мало кто обратил внимание, что в Риге сборной удалось отработать «План Б» для главного турнира четырёхлетия — Олимпийских игр в Пекине. Если в Китай не отпустят НХЛовцев, то у нас появился в общем-то готовый костяк для сборной из КХЛ.



Все видели, как сформировался на чемпионате мира вратарь Самонов, как выстроилась центральная ось Морозов — Воронков — Карнаухов — Каменев.



Все эти молодые ребята только дебютировали на чемпионатах мира — и сразу такой прогресс! Это очень серьёзная работа на перспективу — и самих новичков, и штаба сборной. Мне показалось, что не все обозреватели её оценили. А огульная критика молодёжи только во вред.



Какой сценарий Игр более выгоден сборной России — НХЛовский или КХЛовский? Тут не нужно гадать. У штаба сборной есть готовность к обоим вариантам — и «План А», и «План Б», — приводит слова Лещёва Russia-Hockey.ru.

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