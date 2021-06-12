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Судзуки — об обмене из «Вегаса» в «Монреаль»: это сработало. Я сделаю всё для «Канадиенс»

Судзуки — об обмене из «Вегаса» в «Монреаль»: это сработало. Я сделаю всё для «Канадиенс»
Владимир Лаевский
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Форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки поделился ожиданиями от серии с «Вегас Голден Найтс» в полуфинале Кубка Стэнли. В 2017 году он был выбран «рыцарями» под общим 13-м номером на драфте НХЛ. Но уже в 2018 году он стал игроком «Монреаля» в результате сделки с участием Макса Пасиоретти.

«Обмен, конечно, сработал для обеих команд. Марк Бержевен позвонил мне и сказал, что им очень нужен такой игрок, как я. А я хотел показать, что «Монреаль» поступил правильно, выбрав меня, и я сделаю всё для этой команды. Прежде всего хотел доказать, что Марк не ошибся, поставив на меня в этой сделке.

Конечно, это был шок. Я был ещё новичком. Провёл в команде всего один год. Мы играли на турнире для дебютантов, когда мне позвонили от генерального менеджера и сообщили, что меня обменяли в «Монреаль». Но постепенно я всё больше и больше вдохновлялся новыми возможностями, радовался, что буду играть за этот потрясающий клуб. Мне очень повезло, что я оказался в нём.

Несколько ребят из команды играли за «Вегас»: Татар, Меррилл, я. Хотя на самом деле я не играл, а был всего лишь молодым хоккеистом, которого клуб задрафтовал. А вот Пасиоретти долго здесь играл (с 2008 по 2018 годы. — прим. «Чемпионата»). Был капитаном, много значил для команды.

Знаю, что болельщики его любили, когда он выступал за эту команду. Так что для него расклад другой. Но все с нетерпением ждут начала серии. Мы не играли вот уже несколько дней, так что очень хотим снова выйти на лёд», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.

В 11 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли в активе 21-летнего игрока 8 (4+4) очков.

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