Мэр Торонто выполнил условие спора и поднял флаг «Монреаля» над зданием городской мэрии

Мэр Торонто Джон Тори выполнил условия проигранного спора с мэром Монреаля Валери Плант и поднял флаг «Монреаля» над зданием мэрии города Торонто.
Напомним, что перед первым матчем серии «Торонто» – «Монреаль» мэры поспорили на исход серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между командами из их городов.
«Впервые за 42 года «Торонто» и «Монреаль» встречаются в плей-офф Кубка Стэнли. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант», — написал тогда Тори в «Твиттере».
По условиям спора каждый мэр должен был пожертвовать 500 долларов в благотворительный фонд своей команды. Мэр проигравшего города должен был пожертвовать дополнительно 500 долларов на благотворительность команде-победителю.
Также в мэрию победителя должно быть отправлено лучшее местное пиво и продукты. Мэр, проигравший пари, должен поднять флаг победившей команды над зданием администрации.
- 11 июня 2021
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