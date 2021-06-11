Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэр Торонто выполнил условие спора и поднял флаг «Монреаля» над зданием городской мэрии

Мэр Торонто выполнил условие спора и поднял флаг «Монреаля» над зданием городской мэрии
Георгий Горностаев
Комментарии

Мэр Торонто Джон Тори выполнил условия проигранного спора с мэром Монреаля Валери Плант и поднял флаг «Монреаля» над зданием мэрии города Торонто.

Напомним, что перед первым матчем серии «Торонто» – «Монреаль» мэры поспорили на исход серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между командами из их городов.

«Впервые за 42 года «Торонто» и «Монреаль» встречаются в плей-офф Кубка Стэнли. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант», — написал тогда Тори в «Твиттере».

По условиям спора каждый мэр должен был пожертвовать 500 долларов в благотворительный фонд своей команды. Мэр проигравшего города должен был пожертвовать дополнительно 500 долларов на благотворительность команде-победителю.

Также в мэрию победителя должно быть отправлено лучшее местное пиво и продукты. Мэр, проигравший пари, должен поднять флаг победившей команды над зданием администрации.

Новость по теме
На телебашне в Торонто включили подсветку в цветах «Монреаля». Клуб вышел в полуфинал КС
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021