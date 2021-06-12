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Президент «Коламбуса» — о назначении Ларсена на пост наставника: это очень сильный выбор

Президент «Коламбуса» — о назначении Ларсена на пост наставника: это очень сильный выбор
Владимир Лаевский
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Президент по хоккейным операциям команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон прокомментировал назначение Брэда Ларсена на должность главного тренера клуба.

«Впереди у нас много работы, но это захватывающе. Мы сделали этот выбор. Мы считаем, что это очень сильный выбор.

У Брэда исключительные навыки коммуникации, его привязанность к «Блю Джекетс» и Коламбусу становится всё крепче. Очень много положительных моментов», — приводит слова Дэвидсона Sportsnet.

Напомним, контрактное соглашение с Ларсеном подписано на три года. Последние семь сезонов он проработал в клубе помощником тренера — сперва Тодда Ричардса, а после Джона Тортореллы.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 «Коламбус» занял последнее место в Центральном дивизионе и не смог выйти в плей-офф.

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