«Я ненавидел каждый день ходить в зал». Кучеров рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился тем, как проходил процесс его восстановления после тяжёлой травмы бедра, из-за которой игрок пропустил весь регулярный чемпионат — 2021.



«Мне приходилось ходить в спортзал каждый день, и я ненавидел это. Я делал одно и то же каждый день. Это раздражало. Иногда ты близок к тому, чтобы сдаться. Ты хочешь выйти играть, но вместо этого вынужден идти в спортзал и заниматься восстановлением. Было тяжело. Возвращаясь с матчей, ребята чувствовали себя хорошо, а я думал, что завтра мне предстоит всё то же самое. Я не был воодушевлён. Но я пытался находить позитив: проводил время с семьёй, наблюдал за тем, как растёт мой сын. Это мне очень помогло отвлечься от мыслей обо всём, что связано с игрой. Процесс был нелёгким, но думаю, что стал намного сильнее ментально. Теперь я понимаю, чего стоит пройти через всё это», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».

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