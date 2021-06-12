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Хедман — о большинстве «Тампы»: всё просто, когда на одном краю Стэмкос, а на другом — Куч

Хедман — о большинстве «Тампы»: всё просто, когда на одном краю Стэмкос, а на другом — Куч
Владимир Лаевский
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре команды в большинстве.

Сейчас «Лайтнинг» занимают первое место по реализации лишнего в нынешнем плей-офф — 41,7%. В первой спецбригаде выходят Хедман и четыре нападающих — Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

В регулярном чемпионате (без Кучерова) этот показатель составил 22,2% (9-е место в лиге). В плей-офф-2020 (без Стэмкоса) — 22,7% (5-е место).

«Перед началом плей-офф, когда мы снова собрались впятером, никто не знал, что у нас получится. Мы просто решили, что нужно играть так, как мы действовали полтора или два года назад. Было очень интересно, и в этом одна из главных причин нашего успеха.

Всё довольно просто, когда на одном краю находится Стэмкос, а на другом — Куч. Не получится закрыть всех. На мой взгляд, мы очень хорошо разыгрываем большинство, потому что подстраиваемся под ситуацию в ходе игры, понимаем друг друга, когда находимся на площадке. Мы смогли наладить взаимопонимание», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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