Хедман — о большинстве «Тампы»: всё просто, когда на одном краю Стэмкос, а на другом — Куч

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре команды в большинстве.



Сейчас «Лайтнинг» занимают первое место по реализации лишнего в нынешнем плей-офф — 41,7%. В первой спецбригаде выходят Хедман и четыре нападающих — Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.



В регулярном чемпионате (без Кучерова) этот показатель составил 22,2% (9-е место в лиге). В плей-офф-2020 (без Стэмкоса) — 22,7% (5-е место).



«Перед началом плей-офф, когда мы снова собрались впятером, никто не знал, что у нас получится. Мы просто решили, что нужно играть так, как мы действовали полтора или два года назад. Было очень интересно, и в этом одна из главных причин нашего успеха.



Всё довольно просто, когда на одном краю находится Стэмкос, а на другом — Куч. Не получится закрыть всех. На мой взгляд, мы очень хорошо разыгрываем большинство, потому что подстраиваемся под ситуацию в ходе игры, понимаем друг друга, когда находимся на площадке. Мы смогли наладить взаимопонимание», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.