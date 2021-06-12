Хедман — о большинстве «Тампы»: всё просто, когда на одном краю Стэмкос, а на другом — Куч

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре команды в большинстве.
Сейчас «Лайтнинг» занимают первое место по реализации лишнего в нынешнем плей-офф — 41,7%. В первой спецбригаде выходят Хедман и четыре нападающих — Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.
В регулярном чемпионате (без Кучерова) этот показатель составил 22,2% (9-е место в лиге). В плей-офф-2020 (без Стэмкоса) — 22,7% (5-е место).
«Перед началом плей-офф, когда мы снова собрались впятером, никто не знал, что у нас получится. Мы просто решили, что нужно играть так, как мы действовали полтора или два года назад. Было очень интересно, и в этом одна из главных причин нашего успеха.
Всё довольно просто, когда на одном краю находится Стэмкос, а на другом — Куч. Не получится закрыть всех. На мой взгляд, мы очень хорошо разыгрываем большинство, потому что подстраиваемся под ситуацию в ходе игры, понимаем друг друга, когда находимся на площадке. Мы смогли наладить взаимопонимание», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 12 июня 2021
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
-
09:23
-
08:46
- 11 июня 2021
-
23:13
-
22:50
-
22:20
-
21:46
-
21:06
-
20:36
-
20:14
-
19:53
-
19:30
-
18:52
-
18:35
-
18:32
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:37
-
17:24