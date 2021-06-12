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НХЛ начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня

НХЛ начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня
Владимир Лаевский
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НХЛ на официальном сайте сообщила, что начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня.

Предварительный график на данный момент выглядит так:

14 июня, понедельник

«Кинг Клэнси Трофи» — приз за лидерские качества на льду и вне его, а также заметный вклад в общественную жизнь (претенденты — Кёртис Гэбриэл, Пекка Ринне, Пи Кей Суббэн).

15 июня, вторник

«Билл Мастертон Трофи» — приз за упорство, мужество и преданность хоккею (Мэтт Дамба, Оскар Линдблом, Патрик Марло).

16 июня, среда

Приз Уилли О’Ри — за позитивное влияние на общество, связанное с хоккеем.

17 июня, четверг

«Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру (Род Бриндамор, Дин Эвасон, Джоэль Кенневилль).

18 июня, пятница

«Фрэнк Дж. Селки Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду (Александр Барков, Патрис Бержерон, Марк Стоун).

19 июня, суббота

«Леди Бинг Трофи» — приз за честную борьбу и джентльменское поведение (Остон Мэттьюс, Джейккоб Славин, Джаред Сперджен).

20 июня, воскресенье

«Джим Грегори Эворд» — приз лучшему генеральному менеджеру года (голосование проводится после второго раунда плей-офф, три финалиста будут объявлены 17 июня).

21 июня, понедельник

Приз Марка Мессье за лидерские качества (претенденты не назывались).

Во время финальной серии Кубка Стэнли будут объявлены обладатели остальных призов:

«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку (Кирилл Капризов, Алекс Неделькович, Джейсон Робертсон).

«Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды (Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).

«Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику (Адам Фокс, Виктор Хедман, Кейл Макар).

«Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов (Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).

«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю (Марк-Андре Флёри, Филипп Грубауэр, Андрей Василевский).

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