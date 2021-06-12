НХЛ начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня

НХЛ на официальном сайте сообщила, что начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня.
Предварительный график на данный момент выглядит так:
14 июня, понедельник
«Кинг Клэнси Трофи» — приз за лидерские качества на льду и вне его, а также заметный вклад в общественную жизнь (претенденты — Кёртис Гэбриэл, Пекка Ринне, Пи Кей Суббэн).
15 июня, вторник
«Билл Мастертон Трофи» — приз за упорство, мужество и преданность хоккею (Мэтт Дамба, Оскар Линдблом, Патрик Марло).
16 июня, среда
Приз Уилли О’Ри — за позитивное влияние на общество, связанное с хоккеем.
17 июня, четверг
«Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру (Род Бриндамор, Дин Эвасон, Джоэль Кенневилль).
18 июня, пятница
«Фрэнк Дж. Селки Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду (Александр Барков, Патрис Бержерон, Марк Стоун).
19 июня, суббота
«Леди Бинг Трофи» — приз за честную борьбу и джентльменское поведение (Остон Мэттьюс, Джейккоб Славин, Джаред Сперджен).
20 июня, воскресенье
«Джим Грегори Эворд» — приз лучшему генеральному менеджеру года (голосование проводится после второго раунда плей-офф, три финалиста будут объявлены 17 июня).
21 июня, понедельник
Приз Марка Мессье за лидерские качества (претенденты не назывались).
Во время финальной серии Кубка Стэнли будут объявлены обладатели остальных призов:
«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку (Кирилл Капризов, Алекс Неделькович, Джейсон Робертсон).
«Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды (Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).
«Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику (Адам Фокс, Виктор Хедман, Кейл Макар).
«Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов (Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).
«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю (Марк-Андре Флёри, Филипп Грубауэр, Андрей Василевский).
- 12 июня 2021
-
16:40
-
16:32
-
16:21
-
15:55
-
15:34
-
15:17
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
-
09:23
-
08:46
- 11 июня 2021
-
23:13
-
22:50
-
22:20
-
21:46
-
21:06
-
20:36
-
20:14
-
19:53
-
19:30
-
18:52