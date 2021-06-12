НХЛ начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня

НХЛ на официальном сайте сообщила, что начнёт объявлять имена обладателей индивидуальных призов с 14 июня.



Предварительный график на данный момент выглядит так:



14 июня, понедельник



«Кинг Клэнси Трофи» — приз за лидерские качества на льду и вне его, а также заметный вклад в общественную жизнь (претенденты — Кёртис Гэбриэл, Пекка Ринне, Пи Кей Суббэн).



15 июня, вторник



«Билл Мастертон Трофи» — приз за упорство, мужество и преданность хоккею (Мэтт Дамба, Оскар Линдблом, Патрик Марло).



16 июня, среда



Приз Уилли О’Ри — за позитивное влияние на общество, связанное с хоккеем.



17 июня, четверг



«Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру (Род Бриндамор, Дин Эвасон, Джоэль Кенневилль).



18 июня, пятница



«Фрэнк Дж. Селки Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду (Александр Барков, Патрис Бержерон, Марк Стоун).



19 июня, суббота



«Леди Бинг Трофи» — приз за честную борьбу и джентльменское поведение (Остон Мэттьюс, Джейккоб Славин, Джаред Сперджен).



20 июня, воскресенье



«Джим Грегори Эворд» — приз лучшему генеральному менеджеру года (голосование проводится после второго раунда плей-офф, три финалиста будут объявлены 17 июня).



21 июня, понедельник



Приз Марка Мессье за лидерские качества (претенденты не назывались).



Во время финальной серии Кубка Стэнли будут объявлены обладатели остальных призов:



«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку (Кирилл Капризов, Алекс Неделькович, Джейсон Робертсон).



«Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды (Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).



«Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику (Адам Фокс, Виктор Хедман, Кейл Макар).



«Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов (Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид).



«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю (Марк-Андре Флёри, Филипп Грубауэр, Андрей Василевский).