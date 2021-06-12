Кучеров и Василевский пишут историю русских рекордов НХЛ. «Тампа» снова будет чемпионом?

Уже завтра, 13 июня, стартуют полуфиналы Кубка Стэнли — 2021. В борьбе за заветный трофей остались всего четыре команды, которые оказались сильнее соперников по своим дивизионам. Рассказываем, на кого в предстоящих противостояниях стоит обратить внимание и каких результатов можно ожидать по итогам обеих серий.

«Вегас» — «Монреаль»

Даты проведения матчей: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июня.

Появление «Монреаля» в полуфинале Кубка Стэнли само по себе является большим успехом для «Канадиенс». Да, на пути к тому, чтобы оказаться в четвёрке лучших, «Хабс» пришлось преодолеть сопротивление только канадских команд, но именно их победа среди клубов Северного дивизиона — настоящая сенсация. Подопечные Доминика Дюшарма впечатляющим образом провели концовку противостояния с «Торонто», отыгравшись со счёта 1-3 в серии и в пятой игре, и катком прошлись по «Виннипегу», затратив на это всего четыре встречи и первыми обеспечив себе место в полуфинале.

У нынешней сказки «Монреаля» много героев. В течение первых двух раундов в составе команды из Квебека на первый план выходили как проверенные кубковые бойцы, так и совсем молодые дебютанты. Одним из открытий этого розыгрыша стал 20-летний нападающий Коул Кофилд, который впервые сыграл в НХЛ лишь в концовке регулярного чемпионата. Американец не попал в основу на первые две игры с «Торонто», однако с тех пор не пропустил ни одного матча и отметился четырьмя голевыми передачами, включая результативный пас в овертайме решающей встречи с «Джетс». Отлично смотрится и другая молодёжь «Хабс» — Ник Судзуки и Еспери Котканиеми записали на свой счёт по одной победной шайбе в серии с «Торонто», да и в целом подошли к полуфиналу с хорошими показателями — 4+4 у канадца и 4+0 у финна. Не отстают от них и опытные ветераны — Кори Перри, в прошлом году доходивший до финала с «Далласом», и Эрик Стаал, выменянный по ходу регулярки у «Баффало», — набравшие 6 (3+3) и 7 (1+6) очков соответственно. И, конечно, нельзя не отметить Кэри Прайса. По игре канадского голкипера возникают большие вопросы каждый год, но в текущем плей-офф он, как обычно и бывает в Кубке Стэнли, действует выше всяких похвал, демонстрируя лучший процент отражённых бросков (93,5). По коэффициенту надёжности Прайс занимает третье место, с показателем 1.97 уступая только завершившему выступления Джеку Кэмпбеллу (1.81) и Марку-Андре Флёри (1.91).

За грандиозный отрезок из семи последних матчей «Канадиенс» ни разу не уступали по ходу игры. С того момента, как «Монреаль» последний раз в плей-офф находился в положении проигрывающей команды, прошло 437 минут и 53 секунды! Феноменальный результат, особенно учитывая, что канадцы вошли в постсезон с худшей разницей заброшенных и пропущенных шайб (и одной из двух отрицательных вместе с «Сент-Луисом») среди всех претендентов на кубок. Теперь по этому показателю нынешние «Хабс» занимают второе место в истории, уступая лишь «Хабс» образца сезона-1959/1960. До рекорда осталось не так много — уже в следующем матче «Монреаль» может превзойти результат полувековой давности, если продержится 50 минут и 46 секунд.

Однако выполнить эту задачу будет крайне тяжело, ведь соперником «Канадиенс» станет не кто иной, как «Вегас». «Рыцари» были одной из лучших команд регулярки, лишь по дополнительным показателям уступив Президентский кубок «Колорадо». Но в плей-офф «Голден Найтс» взяли у «лавин» своеобразный реванш, пусть и проиграв им в двух первых матчах финала Западного дивизиона, однако затем в убедительном стиле добыв путёвку в 1/2 финала Кубка Стэнли в четырёх встречах. После неудачной стартовой игры, закончившейся со счётом 7:1 в пользу «Эвеланш», подопечные Питера Дебура смотрелись настолько мощно, что создалось впечатление, будто «Миннесота», с которой «Вегас» разобрался лишь в семи матчах первого раунда, организовала «рыцарям» больше проблем, нежели лучшая команда регулярного чемпионата.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Во многом так могло показаться из-за невзрачной игры тройки Ландеског — Маккиннон — Рантанен. Но у их блёклого выступления была вполне объяснимая причина — роскошная игра в обороне звена капитана «Голден Найтс» Марка Стоуна. Канадец показал, что его не просто так номинировали на «Селке Трофи», нейтрализовав вместе с товарищами главную ударную силу «Колорадо». При этом Стоун успевал заниматься основной деятельностью. Марк набрал 3 очка в серии с «лавинами», а его гол в овертайме пятого матча, который проходил на арене «Колорадо», практически решил исход противостояния.

От капитана не отставали и его одноклубники. На счету 16 игроков «Голден Найтс» есть хотя бы одна заброшенная шайба — лучший результат текущего плей-офф. Среди главных снайперов команды — Джонатан Маршессо (6 голов), отметившийся хет-триком в четвёртом матче серии с «Колорадо», Марк Стоун (5), Алекс Так, Вильям Карлссон и Макс Пасиоретти (по 4). Последний пропустил почти весь первый раунд, зато во втором набрал аж 7 очков.

Хорош был и уже упомянутый Марк-Андре Флёри. В первом матче с «лавинами» канадец уступил место в воротах Робину Ленеру, но затем вернулся в рамку и стал одним из решающих факторов итоговой победы «Вегаса».

Фаворит в этом противостоянии очевиден. Хоть «Монреаль» и подарил зрителям несколько сюрпризов в этом плей-офф, переиграть «рыцарей» им будет невероятно сложно. «Голден Найтс» обладают одним из самых сбалансированных составов в лиге, у которого имеется огромный опыт в кубковых матчах. «Канадиенс» могут зацепиться за один-два матча, но не более. Второй финал в короткой, но насыщенной истории «Вегаса» кажется неминуемым.

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»

Даты проведения матчей: 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26 июня.

В другом противостоянии нас ожидает повторение прошлогоднего финала Восточной конференции. В предыдущий раз всё завершилось в шести матчах, но сейчас ход событий может сложиться иначе. «Айлендерс» под руководством Барри Тротца с каждым годом становятся всё более крепкой и боеспособной командой, в составе которой пусть и нет таких громких имён, как в команде соперника, зато собраны качественные игроки, способные давать результат. И «островитяне» раз за разом это доказывают, успев обыграть лидеров Восточного дивизона из «Питтсбурга» и традиционно рассматриваемых в качестве фаворитов всего Кубка Стэнли «Брюинз».

В середине сезона «Нью-Йорк» из-за травмы потерял своего капитана Андерса Ли. Казалось бы, это должно было сильно ударить по «Айлендерс», но игроки команды как будто и не заметили отсутствия одного из ключевых хоккеистов. Невероятно эффективно играет второй центр команды Жан-Габриэль Пажо. Канадец с 13 очками является лучшим бомбардиром команды, но, помимо результативности в атаке, он также очень полезен и в обороне. По показателю «+/-» в текущем плей-офф Пажо уступает лишь одноклубнику Скотту Мейфилду. При этом форвард также эффективен на вбрасываниях. В серии с «Бостоном» он часто оказывался на точке с признанным мастером в этом компоненте Патрисом Бержероном, и в большинстве случаев выходил из противостояния победителем.

Неожиданным лидером команды стал Кайл Палмьери. 30-летний нападающий вместе с Трэвисом Зейджаком пополнил команду в середине сезона и за 17 матчей регулярки набрал всего четыре очка. Зато в плей-офф Палмьери демонстрирует отличную эффективность, отметившись девятью результативными действиями в 12 играх. С семью заброшенными шайбами Кайл является лучшим снайпером «Айлендерс» после двух раундов.

Невозможно не упомянуть и вратарский дуэт «островитян». В прошлом году Семён Варламов был если не главной, то одной из главных причин дохода команды до полуфинала.

На сегодняшний день сложилась практически идентичная ситуация, только теперь у Семёна есть равноценный сменщик. Речь, конечно же, об Илье Сорокине. Дебютант Национальной хоккейной лиги уже показал, что готов в любой момент подменить опытного коллегу, роскошно проведя серию с «Питтсбургом». Хоть во втором раунде он вернулся на скамейку, можно не сомневаться — Илья в любой момент готов вступить в игру, если на то будет необходимость. Взаимозаменяемости голкиперов «Айлендерс» наверняка завидуют многие команды лиги.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В список этих команд точно не входит «Тампа» — «молниям» повезло иметь в составе одного из лучших вратарей в мире, который, что не может не радовать, тоже родом из России. Андрей Василевский продолжает демонстрировать невероятный уровень мастерства, не позволяя даже допустить мысли о том, что ему может потребоваться замена. Россиянин имеет второй показатель отражённых бросков в этом плей-офф, уступая Кэри Прайсу лишь на 0,01%. Зато на счету Василевского уже два сухих матча — столько же только у завершившего борьбу Кэма Тальбо. Андрей находится в двух шагах от исторического достижения — всего две победы отделяют его от первого места среди российских вратарей по выигранным в розыгрышах Кубка Стэнли матчам, которое пока что принадлежит Евгению Набокову.

Сомнений в том, что это случится уже в предстоящей серии, не возникает. В «Тампе» смотрится убедительно не только Василевский, но и другие игроки. Например, Алекс Киллорн, набравший 12 очков в 11 матчах. Канадец идёт на самый результативный плей-офф в карьере, во время которого он отметился 18 результативными баллами. Привычно ярко играют Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Виктор Хедман. На счету канадцев 13 и 12 очков соответственно, а шведский защитник записал на свой счёт 11 голевых передач.

Пока не так результативно, как в прошлом году, играют нижние звенья «Лайтнинг». Однако в нужный момент и они могут внести решающий вклад, как это сделала связка Коулман — Гудроу, принёсшая «молниям» победу в первом матче серии с «Каролиной».

Зато главная звезда «Тампы» в большом порядке. Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат, но это нисколько не отразилось на его игре. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф с 18 очками и, как и Василевский, пишет историю русских рекордов в НХЛ. В последней игре Никита набрал своё 113-е очко в Кубке Стэнли, сравнявшись с Павлом Дацюком, при этом потратив на 56 игр меньше. Теперь его отделяют 4 результативных балла от Сергея Зубова, которого опережают только Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Фёдоров. Кроме того, Кучеров сейчас лидирует среди всех россиян в истории НХЛ по показателю набранных очков в среднем за игру в Кубке Стэнли. У Никиты он равняется 1,12 баллов за матч, что-то похожее есть только у Павла Буре (1,09) и Евгения Малкина (1,02).

Предсказать исход противостояния «Лайтнинг» и «Айлендерс» куда сложнее, чем в случае с другим полуфиналом. С одной стороны, «Тампа» показывает более убедительный хоккей по сравнению с регулярным чемпионатом, постоянно набирая мощность по ходу плей-офф. Да и чемпионами в прошлом году она стала не просто так. У «молний» отличный подбор хоккеистов, который позволяет им второй год подряд всерьёз претендовать на титул, и в дополнительном настрое игроки команды явно не нуждаются.

С другой стороны находятся «островитяне» — крайне неуступчивая команда, которая год за годом продолжает прогрессировать и просто так отдавать «Тампе» путёвку в финал не собирается. К тому же «Нью-Йорк» проводит последний год в «Нассау Колизеум». Команде наверняка хочется красиво завершить выступление на арене с одними из самых шумных в лиге болельщиков, которые могут оказать невероятное давление на соперника, что уже испытали на себе «Питтсбург» и «Бостон». Тем интереснее будет следить за предстоящей серией.