Главный тренер «Монреаля» Дюшарм поделился ожиданиями от полуфинальной серии с «Вегасом»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о предстоящей серии с «Вегас Голден Найтс» в рамках полуфинала Кубка Стэнли.



«Вегас» закончил регулярный чемпионат со вторым показателем и, конечно, будет очень сложным соперником. Однако мы ставим перед собой цель преодолеть и это препятствие. Если мы хотим достичь нашей цели, то должны обыгрывать на пути к ней самых сильных», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).