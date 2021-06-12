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Кучеров рассказал об игре с форвардом Брейденом Пойнтом

Кучеров рассказал об игре с форвардом Брейденом Пойнтом
Георгий Горностаев
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал об игре с форвардом Брейденом Пойнтом.

«Мне кажется, мы одинаково понимаем игру. Мы читаем игру, понимаем тайминги, видим ситуации, когда нужно сделать пас, а когда пойти вперёд самому. Мы стараемся много говорить друг с другом, помогать друг другу и поддерживать друг друга на льду», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

В полуфинале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Первая встреча состоится 13 июня в 22:00 мск. Действующим победителем турнира является «Тампа».

Напомним, по ходу плей-офф «Тампа» прошла «Флориду Пантерз» и «Каролину Харрикейнз», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Ойлерз».

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