Кучеров рассказал об игре с форвардом Брейденом Пойнтом
Поделиться
Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал об игре с форвардом Брейденом Пойнтом.
«Мне кажется, мы одинаково понимаем игру. Мы читаем игру, понимаем тайминги, видим ситуации, когда нужно сделать пас, а когда пойти вперёд самому. Мы стараемся много говорить друг с другом, помогать друг другу и поддерживать друг друга на льду», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.
В полуфинале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Первая встреча состоится 13 июня в 22:00 мск. Действующим победителем турнира является «Тампа».
Напомним, по ходу плей-офф «Тампа» прошла «Флориду Пантерз» и «Каролину Харрикейнз», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Ойлерз».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:16
-
20:08
-
20:05
-
19:00
-
18:13
-
17:47
-
17:41
-
17:30
-
17:25
-
16:40
-
16:32
-
16:21
-
15:55
-
15:34
-
15:17
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам