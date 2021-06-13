Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бержерон — о составе: всегда хочется сохранить одну команду, у нас хороший коллектив

Бержерон — о составе: всегда хочется сохранить одну команду, у нас хороший коллектив
Георгий Горностаев
Комментарии

Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился мнением об изменениях в составе команды в межсезонье.

«Каждый раз, когда не достигаешь своей цели, ясно осознаёшь, что становишься на год ближе к завершению карьеры.

Насчёт изменений в составе я не уверен. Это не мне решать. Всегда хочется сохранить одну и ту же команду, и я чувствую, что у нас здесь отличный коллектив», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее голкипер Раск выразил желание остаться в клубе. Вратарь намерен восстановиться после травмы к январю-февралю.

По итогам сезона «Бостон» занял третье место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Вашингтон Кэпиталз», но во втором уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Новость по теме
Голкипер Раск: я не буду играть ни за один клуб, кроме «Бостона»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021