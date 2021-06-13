Бержерон — о составе: всегда хочется сохранить одну команду, у нас хороший коллектив
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Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился мнением об изменениях в составе команды в межсезонье.
«Каждый раз, когда не достигаешь своей цели, ясно осознаёшь, что становишься на год ближе к завершению карьеры.
Насчёт изменений в составе я не уверен. Это не мне решать. Всегда хочется сохранить одну и ту же команду, и я чувствую, что у нас здесь отличный коллектив», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее голкипер Раск выразил желание остаться в клубе. Вратарь намерен восстановиться после травмы к январю-февралю.
По итогам сезона «Бостон» занял третье место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Вашингтон Кэпиталз», но во втором уступил «Нью-Йорк Айлендерс».
Новость по темеГолкипер Раск: я не буду играть ни за один клуб, кроме «Бостона»
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