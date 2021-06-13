Сизикас: «Тампе» нужно превзойти «Айлендерс». Мы не собираемся побеждать самих себя

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2021 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Мы уверены в себе, и наша игра находится именно на том уровне, на котором должна быть. Мы будем играть жёстко, будем действовать в своём стиле. Им нужно будет превзойти нас. Мы не собираемся побеждать самих себя», — цитирует Сизикаса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, первая полуфинальная встреча команд состоится сегодня, 13 июня, в 22:00 мск.

«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте в таблице Восточного дивизиона, а в плей-офф обыграли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». «Тампа» завершила регулярный чемпионат на третьей строчке Центрального дивизиона и выбила из Кубка Стэнли «Флориду Пантерз» и «Каролину Харрикейнз».