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Хас: мало шансов вернуться в «Эдмонтон». Новая команда должна дать мне более важную роль

Хас: мало шансов вернуться в «Эдмонтон». Новая команда должна дать мне более важную роль
Георгий Горностаев
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Нападающий Гаэтан Хас, перешедший из «Эдмонтон Ойлерз» в швейцарский «Биль», всё ещё может продолжить карьеру в НХЛ. В его контракте прописан пункт, что до 15 августа форвард может подписать контракт с командой НХЛ.

«Когда вспоминаю разговоры с «Ойлерз» в конце сезона, понимаю: у меня мало шансов, что я вернусь в «Эдмонтон». Чтобы я вернулся в НХЛ, команда должна согласиться дать мне более важную роль, чем та, что была у меня в «Ойлерз», а также лучшую зарплату», — цитирует хоккеиста Swiss Hockey News.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Хас провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В плей-офф у Гаэтана две игры.

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