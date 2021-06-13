Стэмкос: долгое время «Тампа» была известна как команда, играющая в стиле «бросай и беги»
Поделиться
Капитан и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне НХЛ.
«Долгое время наша команда была известна как «Тампа-Бэй Лайтнинг», играющая в стиле «бросай и беги». Иногда на это было весело смотреть, было весело играть, но это необязательно приводило к конечной цели — победе в Кубке Стэнли. Мы скорректировали свою игру.
Думаю, нам гораздо комфортнее играть в более плотных матчах, так и будет в дальнейшем», — цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Тампа-Бэй» сыграет в полуфинале турнира с «Нью-Йорк Айлендерс». Первая встреча команд состоится сегодня, 13 июня, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Тампе.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
16:48
-
16:32
-
16:02
-
15:40
-
15:35
-
15:28
-
14:52
-
13:56
-
12:52
-
12:41
-
12:34
-
12:00
-
11:00
-
10:54
-
10:06
-
09:34
-
09:19
-
08:46
-
08:33
-
08:23
- 12 июня 2021
-
22:59
-
21:53
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:16
-
20:08
-
20:05
-
19:00
-
18:13
-
17:47
-
17:41
-
17:30
-
17:25
-
16:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам