Стэмкос: долгое время «Тампа» была известна как команда, играющая в стиле «бросай и беги»

Капитан и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне НХЛ.



«Долгое время наша команда была известна как «Тампа-Бэй Лайтнинг», играющая в стиле «бросай и беги». Иногда на это было весело смотреть, было весело играть, но это необязательно приводило к конечной цели — победе в Кубке Стэнли. Мы скорректировали свою игру.



Думаю, нам гораздо комфортнее играть в более плотных матчах, так и будет в дальнейшем», — цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Тампа-Бэй» сыграет в полуфинале турнира с «Нью-Йорк Айлендерс». Первая встреча команд состоится сегодня, 13 июня, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Тампе.