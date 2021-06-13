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Дацюк — о возможном продолжении карьеры: когда эта тема подступает, стараюсь её отгонять

Дацюк — о возможном продолжении карьеры: когда эта тема подступает, стараюсь её отгонять
Георгий Горностаев
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Нападающий Павел Дацюк ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры.

«Вы такие интересные вопросы задаёте! Всё стараетесь к чему-то подвести. А так после каждого сезона, каким бы он ни был, ты хочешь отвлечься, провести больше времени с семьёй. Зарядиться энергией на следующий сезон или придумать что-то новое для себя, открыть какие-то горизонты.

Есть ли решение о продолжении карьеры? Вот теперь звучит конкретный вопрос. И конкретный ответ — пока решения нет.

Дедлайн принятия решения? Даже об этом не думал и стараюсь гнать такие мысли. Всё-таки для меня это тяжёлое решение. И когда эта тема подступает, стараюсь её отгонять. Хотя когда-нибудь решение придётся принять.

А когда все журналисты начинают об этом спрашивать, конечно, возникает какое-то наваждение. И вот даже на церемонии КХЛ говорят: «Поздравляем с закрытием сезона, с закрытием сезона…» И ты слышишь, будто речь идёт о твоей карьере», – цитирует Дацюка «Матч ТВ».

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