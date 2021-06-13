Дацюк: было бы замечательно, если мог воспитывать центрфорвардов. Но не все хотят учиться

Олимпийский чемпион в составе сборной России, нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк поделился мнением о центральных нападающих в национальной команде, а также о возможности выступить на Олимпиаде-2022.
«В сборной России есть большие проблемы с центрфорвардами? Значит, надо воспитывать игроков такого амплуа. У нас для этого есть время, все возможности. При этом не забывать о защитниках, вратарях, крайних нападающих.
Хочу ли взяться за воспитание центральных нападающих в будущем? Было бы замечательно, если бы я смог этим заниматься, передавать навыки. Правда, не всегда это получается. А иногда ты видишь, что не все хотят эти навыки получать. Почему-то. Вот так странно бывает!
Если позовут в сборную России на Олимпиаду, какой будет реакция? Я даже пока об этом не думал. Как бы сказать… Это приятно, когда ты тешишь своё самолюбие, об этом мечтаешь. Но ты должен понимать реальность. Всё-таки ты будешь играть с лучшими хоккеистами мира, это будет совсем другой уровень. И очень большая ответственность», — приводит слова Дацюка «Матч ТВ».
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