Николишин: Тротц будет оставлять ловушки для «Тампы», чтобы нейтрализовать их нападение

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о предстоящей полуфинальной серии Кубка Стэнли – 2021 с участием «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».
«Игра покажет, сможет ли «Тампа» подтвердить статус фаворита. В плане сбалансированности всех четырёх звеньев, думаю, «Айлендерс» будут даже посильнее. Всё-таки у «Тампы» есть небольшой перекос в плане созидания и решения задач. Два звена сейчас делают результат, третье и четвёртое пока в тени. У «Айлендерс» же все четыре звена могут преподнести сюрпризы. Опять же очень многое будет зависеть от вратарской линии.
Василевский играет достаточно стабильно уже не первый год. Сорокин с Варламовым играют здорово, но поочерёдно. Здесь будет интересное противостояние. Мне нравится опытный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. Думаю, он будет оставлять определённого рода ловушки и сделает всё, чтобы нейтрализовать нападение «Тампы». Мне кажется, серия будет очень интересной и небыстрой», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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